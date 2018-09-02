Автобус с паломниками перевернулся в Эквадоре, есть жертвы и пострадавшие

Кито, , 00:42 — REGNUM В Эквадоре 11 человек погибли и ещё 37 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, передаёт El Universo.

Как сообщается, авария произошла ранним утром 1 сентября. Автобус, следовавший из города Куэнка в город Лоха, опрокинулся на автотрассе. ДТП произошло в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По информации издания El Comercio, в автобусе находились паломники, которые направлялись в кафедральный собор на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне.