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Автобус с паломниками перевернулся в Эквадоре, есть жертвы и пострадавшие

Происшествия

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе во время сильного тумана

Кито, 2 сентября 2018, 00:42 — REGNUM  В Эквадоре 11 человек погибли и ещё 37 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, передаёт El Universo.

Как сообщается, авария произошла ранним утром 1 сентября. Автобус, следовавший из города Куэнка в город Лоха, опрокинулся на автотрассе. ДТП произошло в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По информации издания El Comercio, в автобусе находились паломники, которые направлялись в кафедральный собор на религиозный праздник, посвященный Деве Марии из Эль-Сисне.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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