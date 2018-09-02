Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
02:00:10 МСК

Дания арестовала российское судно с 19 моряками

Происшествия

Судно с гражданами России было арестовано у мыса Скаге

Москва, 2 сентября 2018, 00:26 — REGNUM  Власти Дании арестовали россйиское судно Novaya Zemlya, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству (ММП), сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

Как уточняется, судно было арестовано 30 августа у мыса Скаген. На борту находились 19 граждан России, судьба экипажа на данный момент неизвестна. Причина ареста судна не уточняется.

По данным профсоюза, Novaya Zemlya — не первое судно Мурманского морского пароходства, арестованное за рубежом. Так, с середины июля у берегов Сеута (Испания) находится теплоход Zapolyarye. Экипаж испытывает трудности с водой, провизией и топливом. За полтора месяца ММП смогло репатриировать лишь шестерых моряков, вопрос с остальными членами экипажа остаётся нерешённым.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить