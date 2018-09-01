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В Дагестане убит боевик

Происшествия

В настоящее время устанавливается личность убитого мужчины

В Дагестане убит боевик
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Махачкала, 1 сентября 2018, 22:51 — REGNUM  Вооруженного мужчину, открывшего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, уничтожили в Хасавюртовском районе Дагестана. О этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Инцидент произошел в субботу, 1 сентября, между селами Тотурбийкала и Эндирей. Вооруженный мужчина, получивший от полицейских предложение сдаться, открыл стрельбу и был убит ответным огнем.

В настоящее время устанавливается личность убитого мужчины.

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