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В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 1 сентября, на федеральной трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Краснодар, 1 сентября 2018, 20:34 — REGNUM  В Краснодарском крае столкнулись два транспортных средства — микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль BMW. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в субботу, 1 сентября, на федеральной трассе «Дон» в районе города Горячий Ключ. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

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