Суббота, 1 Сентября 2018 года
20:06:06 МСК

Советник главы ДНР: Захарченко погиб от взрыва безоболочного устройства

Происшествия

31 августа 2018 г. в центре Донецка в результате террористического акта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник

Советник главы ДНР: Захарченко погиб от взрыва безоболочного устройства
Иллюстрация: Smdnr.ru
Последствия взрыва

Донецк, 1 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  Безоболочное взрывное устройство, которое сработало 31 августа в кафе в Донецке, стало причиной гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом, как передает РИА Новости, заявил его советник Александр Казаков.

«Это было (в кафе) безоболочное взрывное устройство, — сказал Казаков. — Основной принцип действия — взрывная волна и огонь».

По его словам, когда глава ДНР и его сопровождающие заходили в помещение прогремел мощный взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 г. в центре Донецка в результате террористического акта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

Читайте также: И.о. главы ДНР обещал продолжить начатую Захарченко социальную политику

А также: Названа дата похорон Александра Захарченко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить