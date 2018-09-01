Советник главы ДНР: Захарченко погиб от взрыва безоболочного устройства

Донецк, , 19:49 — REGNUM Безоболочное взрывное устройство, которое сработало 31 августа в кафе в Донецке, стало причиной гибели главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом, как передает РИА Новости, заявил его советник Александр Казаков.

«Это было (в кафе) безоболочное взрывное устройство, — сказал Казаков. — Основной принцип действия — взрывная волна и огонь».

По его словам, когда глава ДНР и его сопровождающие заходили в помещение прогремел мощный взрыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 г. в центре Донецка в результате террористического акта погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

Читайте также: И.о. главы ДНР обещал продолжить начатую Захарченко социальную политику

А также: Названа дата похорон Александра Захарченко