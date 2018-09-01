ВВС Турции уничтожили грузовик с боеприпасами в Ираке

Багдад, 1 сентября 2018, 18:19 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции уничтожили на севере Ирака грузовик с боеприпасами, принадлежавший представителям Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб Турции.
Операция была проведена в пятницу, 31 августа, в районе Зап. По последним данным, в результате воздушного удара погибли шесть боевиков.
Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.
Читайте также: США отрицают создание бесполетной зоны на севере Сирии