ВВС Турции уничтожили грузовик с боеприпасами в Ираке

Багдад, , 18:19 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции уничтожили на севере Ирака грузовик с боеприпасами, принадлежавший представителям Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб Турции.

Операция была проведена в пятницу, 31 августа, в районе Зап. По последним данным, в результате воздушного удара погибли шесть боевиков.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена.

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