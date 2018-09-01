В ДНР сообщили о провокациях со стороны ВСУ

Донецк, , 17:50 — REGNUM Украинская сторона с помощью боевых вертолетов и самолетов осуществила на линии соприкосновения в Донбассе провокацию для того, чтобы вооруженные силы (ВС) Донецкой Народной Республики (ДНР) нарушили режим прекращения огня. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов.

«Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас (ВС ДНР)», — сказал Кононов.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин на брифинге заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) разворачивают группировку войск на линии фронта в Донбассе и готовятся к наступлению.

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