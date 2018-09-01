Вагон пассажирского поезда загорелся под Воронежем

Воронеж, , 17:28 — REGNUM Пожар в одном из вагонов пассажирского поезда №134 сообщением «Томск-Анапа» произошел ночью 1 сентября, в это время состав находился в Воронежской области — на перегоне ст. Ольха — ст. Колено Юго-Восточной железной дороги.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, пожар произошел в служебном купе проводников вагона №17, в районе розетки, в которую был подключен холодильник. Проводник вагона сорвала стоп-кран, после чего самостоятельно начала тушить пожар. Когда поезд остановился, пассажиров вагона, в котором произошло возгорание, эвакуировали. Затем вагон отцепили от состава поезда, пассажиров распределили по другим вагонам.

Поезд № 134 сообщением «Томск-Анапа» отправился с 40 минутным опозданием от графика. Пострадавших нет.

Как пояснили в следственном управлении, предварительная причина возгорания — неисправность электророзетки в купе проводников вагона № 17. По факту пожара проводится доследственная проверка.