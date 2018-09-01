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Ликвидирован пожар в жилом доме на западе Москвы

Происшествия

Площадь возгорания составила более 30 кв. м

Ликвидирован пожар в жилом доме на западе Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Москва, 1 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Один человек погиб и двое серьёзно пострадали в результате пожара в жилом доме на западе Москвы, сообщает 1 сентября агентство городских новостей «Москва».

Пожар начался в жилом пятиэтажном доме около 15 часов по московскому времени. Загорелась квартира на втором этаже. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составила около 30 кв. м.

Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, спасли из расположенных выше очага пожара квартир 13 человек, в том числе двоих детей.

Также сообщается об одном погибшем и двух получивших ранения людях. Пострадавшие были госпитализированы.

Пожар ликвидирован в 15 часов 24 минуты.

Напомним, что в Москве за последнюю неделю произошло несколько пожаров. Так вчера, 31 августа, из очага пожара на востоке Москвы спасатели вывели 13 человек, ещё 11 спасатели вывели из горящего здания.

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Пожары в жилых домах
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