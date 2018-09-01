В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с загоревшимся Boeing

Сочи, Краснодарский край, , 15:30 — REGNUM В сети интернет появилась аудиозапись переговоров экипажа пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, выкатившегося на пределы взлетно-посадочной полосы, с диспетчером аэропорта «Адлер», где произошел инцидент.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту «Адлер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение и упал в русло реки. Левый двигатель самолета воспламенился, а затем вспыхнул авиационный керосин, вылившийся из поврежденного крыла.

В результатет инцидента пострадали 18 человек, трое из которых — дети. Семерым пострадавшим, в том числе двум детям, потребовалась госпитализация. Погиб сотрудник аэропорта, который проводил эвакуацию из горящего самолета. У него произошел разрыв сердца.

На аудиозаписи переговоров экипажа с диспетчером слышно, что заход на посадку в аэропорту «Адлер» проходил в штатном режиме. В начале записи пилоты в спокойном режиме переговариваются с диспетчерами. Пилотам сообщают метеопрогноз о том, что ливень в районе Сочи будет длится всю ночь.

Вскоре после начала снижения диспетчер предлагает экипажу лайнера уйти на второй круг и садится на полосу 06. Пилот уточняет погодные условия, и диспетчер говорит, что погодные условия подходят для посадки.

Во время посадки самолет выкатывается за пределы взлетно-посадочной полосы и падает в русло реки. Одно из крыльев самолета отламывается и из него выливается авиационный керосин, который вспыхивает после того, как загорается левый двигатель.

Диспетчер уточняет у экипажа, начата ли эвакуация.

«Эвакуация проходит у вас?», — спрашивает сотрудник аэропорта.

«Мы горим», — отвечает пилот.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование причин аварии.

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