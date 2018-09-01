С пострадавшими при происшествии с Boeing в Сочи работают психологи

Сочи, Краснодарский край, , 13:36 — REGNUM Здоровью пострадавших при ЧП с самолетом в аэропорту Сочи ничего не угрожает, но многим пассажирам самолета понадобилась помощь психологов. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Сочи.

«У нас работало 16 бригад скорой помощи, работала психолого-психиатрическая бригада как на месте, так и потом в больницах. К нам за медицинской помощью обратились 18 человек, всем оказана помощь. По итогу, на сейчас госпитализировано трое — из них один взрослый, двое детей. Слава богу, жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние пострадавших при этом инциденте некритическое», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с самолетом Boeing-737−800 компании UTair произошел около 03:00 1 сентября. Самолет, следовавший из Москвы, при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение, упал в реку, а затем загорелся. На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента пострадали 18 человек. На месте ЧП скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи, который первым прибыл на место ЧП, у него не выдержало сердце. По факту аварии с самолетом СКР возбудило уголовное дело, по факту смерти сотрудника аэропорта следственные органы проводят проверку. На место ЧП сегодня, 1 сентября, прибыл глава Минтранса Евгений Дитрих.

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