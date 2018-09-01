Пассажиры Boeing-737 из Сочи смогут уехать на поезде – Минтранс

Сочи, Краснодарский край, , 13:26 — REGNUM Пассажиры самолета Boeing-737−800 компании UTair, загоревшийся при посадке в аэропорту Сочи ночью 1 сентября, смогут уехать домой на поезде. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, прибывший на место авиапроисшествия.

Чиновник пояснил, что возможность уехать поездом в выбранные даты будет предоставлена тем пассажирам самолета, которые решат сдать билеты, сообщила «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, самолет, следовавший рейсом из Москвы, при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло о заграждение и скатился в реку, а затем загорелся. На борту находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа.

В результате инцидента пострадали 18 человек. На месте ЧП скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи — он первым прибыл на место ЧП, у него не выдержало сердце.

По факту авиапроисшествия следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). СКР также проводит проверку по факту смерти сотрудника аэропорта.

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