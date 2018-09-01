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«Детей лишили доступа к образованию»: калужских детей будут учить в бытовке

Происшествия

В одной школе Мещовского района Калужской области нет полов и батарей, другую и вовсе закрыли. Родителям предложили самостоятельно возить детей в школу в 24 км от поселка

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«Детей лишили доступа к образованию»: калужских детей будут учить в бытовке
Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР
Дети без школы

Мещовск, Калужская область, 1 сентября 2018, 11:23 — REGNUM  В средней общеобразовательной школе Мещовска Калужской области к началу нового учебного года не удалось завершить ремонтные работы, сообщили 1 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной организации «Гражданский патруль».

Учащихся школа встретила коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации Мещовского района Владимир Поляков, который ранее заявлял о готовности школы к 1 сентября, предложил проводить уроки в бытовых помещениях. Отметим, на ремонт этой школы было выделено порядка 20 млн рублей.

Также неудачно встретили «День знаний» и учащиеся деревни Торкотино Мещовского района, где школу и вовсе закрыли. По словам руководителя «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, отныне родители вынуждены отправлять своих детей на учебу в Мещовск, который находится в 24 км от деревни. Местные власти даже не позаботились об организации автобусного маршрута и предложили родителям привозить детей в школу самостоятельно.

«Получается, что в соседнем населенном пункте школу закрыли, а эту не подготовили. Выходит, что детей лишили доступа к образованию. Мы просим прокуратуру провести тщательную проверку и определить степень ответственности, в том числе уголовную каждого причастного к этой ситуации чиновника», — заявил Ростислав Антонов.

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Незаконченный ремонт
Иллюстрация: Фото пресс-службы общественной организации «Гражданский патруль»
Незаконченный ремонт

Напомним, в Калужской области действует 250 маршрутов школьных автобусов, из них четыре новых. 21 маршрут продлен. К новому учебному году было закуплено 105 новых автобусов.

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1 сентября 2018 года
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