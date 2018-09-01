Вторым погибшим при взрыве в Донецке был телохранитель Захарченко

Донецк, , 10:22 — REGNUM Опознан второй погибший в результате террористического акта в центре Донецке. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает телеканал RT.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Также было известно о еще одном погибшем.

Им оказался телохранитель Захарченко.

В результатет взрыва также пострадали 11 человек, из них шестерым потребовалась госпитализация. Среди пострадавших — вице-премьер ДНР Александр Тимофеев. Его состояние оценивается как тяжелое.