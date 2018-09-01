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Капитана одного из столкнувшихся в Москве теплоходов проверят на алкоголь

Происшествия

Причиной столкновения судов стал неожиданный манер одного из теплоходов

Москва, 1 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Капитан одного из столкнувшихся на Москве-реке прогулочных теплоходов отправлен на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному округу.

Как пояснили в пресс-службе, причиной столкновения судов стал неожиданный манер одного из теплоходов. В результате инициатор аварии получил повреждение левого борта и остекления, а два пассажира его судна получили легкие ушибы. После этого капитан совершившего неожиданный маневр теплохода был отправлен для прохождения медицинского освидетельствования.

Пострадавшие отказались от медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.

Отметим, как ранее сообщалось, вечером 31 августа на Москве-реке столкнулись два прогулочных теплохода.

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