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В сочинском аэропорту задержаны 20 рейсов после инцидента с Boeing

Происшествия

Пассажирский самолет Boeing 737 авакомпании Utair во время посадки в аэропорту «Адлер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся

В сочинском аэропорту задержаны 20 рейсов после инцидента с Boeing
МарияТаланова
Международный аэропорт Сочи

Сочи, Краснодарский край, 1 сентября 2018, 09:40 — REGNUM  В международном аэропорту «Адлер» (Сочи) задержаны около 20 рейсов после инцидента с пассажирским самолетом Boeing 737 авакомпании Utair. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что задержаны 10 рейсов на вылет и примерно столько же на прилет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737 авакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Адлер», упал в русло реки и загорелся.

В результате инцидента пострадали 18 человек, в том числе трое детей. На месте происшествия погиб руководитель комплексной смены аэропорта Владимир Бегиян, который организовывал эвакуацию пассажиров из горящего самолета. У него не выдержало сердце.

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Авиапроисшествия
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