Минздрав: В результате возгорания самолета в Сочи пострадали 18 человек

Москва, , 09:22 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Российской Федерации в результатет инцидента с пассажирским самолетом Boeing 737 авиакомпании Utair в международном аэропорту «Адлре» (Сочи» пострадали 18 человек. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, при посадке в аэропорту «Адлер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал крыло и упал в русло реки. Левый двигатель самолета загорелся, после чего вспыхнул авиационный керосин, вылившийся из повреждённого крыла.

В результатет инцидента пострадали 18 человек, среди них трое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Жертв нет. Организована работа психологов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование причин произошедшего.

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