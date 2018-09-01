В США задержали подозреваемых, готовящих детей к нападению на школу

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Пятеро человек были задержаны в американском штате Нью-Мексико сотрудниками Федерального Бюро Расследований 31 августа, сообщает Fox News.

Полицейские США проводили расследование по случаю исчезновения трехлетнего мальчика. Останки ребенка были обнаружены во дворе дома одного из подозреваемых. Также на участке находились 11 подростков. Предполагается, что подозреваемые обучали подростков использовать огнестрельное оружие с целью нападения на школу.

В ходе расследования были задержаны пять человек, среди которых гражданин Гаити, незаконно находящийся в США. Судебное заседание пройдет 4 сентября в Альбукерке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа возле одной из школ Северной Калифорнии произошла стрельба из огнестрельного оружия. Один подросток погиб, еще один был серьезно ранен.