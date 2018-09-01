МАК сформировал комиссию для расследования инцидента с Boeing в Сочи

Москва, , 08:48 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолета Boeing 737 авиакомпании Utair, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Адлер» (Сочи) и загорелся. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба МАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−800 VQ-BJI авиакомпании Utair, совершавший рейс из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту «Адлер» выкатился за пределы взлетно-посадочоной полосы, сломал крыло о заграждение и упал в русло реки.

Левый двигатель самолета загорелся, после чего воспламенился авиационный керосин, который вылился из повреждённого крыла.

В самолете находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы из самолета. Жертв нет, однако пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Медики оказывают им необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.

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