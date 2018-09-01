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Сотрудник аэропорта в Сочи умер во время инцидента с Боингом-737

Происшествия

Предположительная причина смерти, по данным пресс-службы, сердечный приступ

Сочи, Краснодарский край, 1 сентября 2018, 08:49 — REGNUM  Один из сотрудников международного аэропорта в Сочи скончался во время происшествия с пассажирским лайнером Boeing 737−800, который выкатился со взлетно-посадочной полосы, сообщает 1 сентября пресс-служба аэропорта.

Предположительная причина смерти, по данным пресс-службы, сердечный приступ. Кроме этого в сообщении выражается соболезнование близким и родственникам скончавшегося и говорится, что семье будет оказана необходимая помощь.

Отметим, ранее сообщалось об инциденте с пассажирским лайнером Boeing 737−800, следовавшим из Москвы в Сочи и после посадки выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате были разрушены стойки шасси самолета и крыло, а также произошло возгорание левого двигателя.

На борту находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа, жертв в результате происшествия нет.

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Авиапроисшествия
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