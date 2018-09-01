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В Германии отменен футбольный матч из-за беспорядков в Хемнице

Происшествия

Отметим, митинги с участием нескольких тысяч человек прошли в Хемнице после убийства 35-летнего немца

Берлин, 1 сентября 2018, 08:26 — REGNUM  Футбольный матч второго дивизиона чемпионата Германии между командой «Гамбург» и дрезденским «Динамо» перенесен на неопределенный срок из-за беспорядков в городе Хемниц, сообщает 1 сентября пресс-служба Германской футбольной лиги.

По данным пресс-службы, такое решение было принято властями Саксонии в результате того, что для обеспечения безопасности матча не хватает полицейских, которые были отправлены на помощь правоохранителям в Хемниц.

Там 1 сентября ожидаются крупные демонстрации националистов против миграционной политики официального Берлина.

Отметим, митинги с участием нескольких тысяч человек прошли в Хемнице после убийства 35-летнего немца, в котором подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего выходца из Сирии.

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