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Аэропорт в Триполи закрыт после обстрела

Происшествия

С момента начала столкновений 30 августа в них погибло около 30 местных жителей

Триполи, 1 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Единственный аэропорт столицы Ливии Триполи Митига закрыт властями из-за вооруженных столкновений нескольких группировок и падения снарядов на его территорию. Об этом 1 сентября сообщает телеканал Al-Arabiya.

Как сообщает другой телеканал — Al-Mayadeen, в аэропорту отменены все рейсы. По информации, переданной Al-Arabiya пресс-секретарем Минздрава Ливии, с момента начала столкновений, 30 августа, в них погибло около 30 местных жителей и ещё 96 — получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, еще в январе члены лояльных власти группировок напали на аэропорт Триполи с целью устроить побег террористов из находящейся рядом с ним тюрьмы. После атаки аэропорт был закрыт властями Ливии.

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Гражданская война в Ливии
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