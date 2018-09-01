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Автомобиль-беспилотник от Apple попал в ДТП

Происшествия

Lexus от Apple перестраивался в другую полосу, двигаясь со скоростью 1,5 километра в час, когда в него врезался проезжавший там Nissan

Сакраменто, США, 1 сентября 2018, 07:43 — REGNUM  В ДТП на территории Калифорнии попал беспилотный автомобиль марки Lexus от компании Apple, сообщает 1 сентября сайт управления автотранспорта штата.

Согласно опубликованному заявлению, инцидент произошел ещё 24 августа. Беспилотный Lexus от Apple перестраивался в другую полосу, двигаясь со скоростью 1,5 километра в час, когда в него врезался проезжавший Nissan, двигавшийся со скоростью 24 километра в час.

Согласно американскому закону, в беспилотных машинах должен находиться водитель, который должен исправлять ошибки, допущенные автопилотом.

В настоящее время Apple тестирует около 50 автомобилей-беспилотников.

Отметим, что кроме Apple машины, управляемые компьютером, разрабатывают также компания Tesla, «Мерседес» и ряд других мировых производителей, включая отечественные.

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Дорожно-транспортные происшествия
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