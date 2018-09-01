В аэропорту Адлера пассажирский Boeing скатился в русло реки и загорелся

Адлер, Краснодарский край, , 07:19 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Utair, который выполнял рейс из Москвы в Сочи, после посадки в аэропорту Адлера выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. Из-за этого разрушились стойка шасси самолета и крыло, а также загорелся левый двигатель самолета. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Известно, что на борту самолета находились 166 пассажиров и членов экипажа. Лайнер при посадке выкатился за пределы ВПП и съехал в русло реки. Из повреждённого крыла самолета вылился авиационный керосин, который вспыхнул после возгорания в левом двигателе.

Все 166 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы из самолета. По последним данным, в результатет инцидента пострадали 18 человек, жертв нет.

Среди пострадавших — трое детей. Медики оказывают им медицинскую помощь.

Стоит отметить, что это уже второй подобный случай за последнее время. 22 августа пассажирский самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, который должен был совершить рейс из Уфы в Сочи, вернулся обратно в аэропорт Уфы из-за возгорания левого двигателя. К счастью, обошлось без пострадавших.