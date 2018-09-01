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На юге Китая двух мужчин убило током из-за обрыва линий электропередачи

Происшествия

В районе Лунху города Шаньтоу были найдены тела мужчин на перекрестке улицы Люхэ и Суншань

На юге Китая двух мужчин убило током из-за обрыва линий электропередачи
Электрические провода

Гуанчжоу, Китай, 1 сентября 2018, 06:15 — REGNUM  Два человека погибли в результате наводнения в городе Шаньтоу провинции Гуандун на юге Китая, вызванного непрекращающимися сильнейшими ливнями, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

В районе Лунху города Шаньтоу были найдены тела мужчин на перекрестке улицы Люхэ и Суншань. По словам медиков, мужчин убило током после обрыва линий электропередачи. Ранее также стало известно о том, что ливень привел к обрушению старого четырехэтажного здания на улице Жунпин около 16:00 по местному времени 30 августа. Тогда никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, на юг Китая обрушились аномальные ливни, в результате чего только в Гуанси-Чжуанском автономном районе пострадали порядка 40 тыс. жителей.

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