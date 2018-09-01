Количество жертв схода оползня на юго-западе Китая увеличилось

Куньмин, Китай, , 03:49 — REGNUM Количество жертв схода смертоносного оползня, обрушившегося на строящийся железнодорожный тоннель на юго-западе Китая увеличилось до пяти, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Работы по строительству тоннеля шли в уезде Моцзян близ города Пуэр провинции Юньнань в момент, когда 29 августа сошел оползень на строительную площадку. По горячем следам было установлено, что четыре человека погибли, два человека получили ранения и еще трое числятся пропавшими без вести.

Напомним, что строительством тоннеля занимается китайская компания China Railway Engineering Corp., кроме того, ранее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено 100 человек.

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