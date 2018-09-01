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Количество жертв схода оползня на юго-западе Китая увеличилось

Происшествия

Работы по строительству тоннеля шли в уезде Моцзян близ города Пуэр провинции Юньнань

Количество жертв схода оползня на юго-западе Китая увеличилось
Иллюстрация: Russian.news.cn
Строитель

Куньмин, Китай, 1 сентября 2018, 03:49 — REGNUM  Количество жертв схода смертоносного оползня, обрушившегося на строящийся железнодорожный тоннель на юго-западе Китая увеличилось до пяти, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Работы по строительству тоннеля шли в уезде Моцзян близ города Пуэр провинции Юньнань в момент, когда 29 августа сошел оползень на строительную площадку. По горячем следам было установлено, что четыре человека погибли, два человека получили ранения и еще трое числятся пропавшими без вести.

Напомним, что строительством тоннеля занимается китайская компания China Railway Engineering Corp., кроме того, ранее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая сошедший сель убил строителей железнодорожного тоннеля

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