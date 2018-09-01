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На Москве-реке столкнулись два судна

Происшествия

Теплоход «Снегири 2» столкнулся вечером с неустановленным судном

Москва, 1 сентября 2018, 03:44 — REGNUM  На Москве-реке в районе Андреевской набережной произошло столкновение двух водных судов, сообщает пресс-служба столичного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщается, теплоход «Снегири 2» столкнулся вечером с неустановленным судном. В результате происшествия незначительные травмы получили два человека, которые отказались от госпитализации.

Также зафиксированы повреждения судна. В настоящее время сотрудники СК РФ устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте на Москве-реке загорелось пришвартованное судно. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. Никто из находившихся на корабле не пострадал.

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Происшествия на воде
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