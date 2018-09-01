В США полицейские приехали проверить состояние актрисы и застрелили ее

Лос-Анджелес, США, , 03:12 — REGNUM Полицейские Лос-Анджелеса прибыли на вызов в квартиру актрисы сериала «Скорая помощь» Ванессы Маркес по просьбе арендодателя, который просил удостовериться, что с актрисой все в порядке. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Сообщается, что полицейские обнаружили, что Маркес находится в нестабильном психическом состоянии, так как раньше она страдала от психических расстройств. Полицейские в течении полутора часов пытались уговорить актрису отправиться в больницу, однако она отказывалась.

Затем Маркес взяла в руку пистолет, который впоследствии оказался игрушечным. В ответ полицейские открыли огонь. В результате стрельбы актриса погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа полицейские американского штата Северная Каролина прибыли на вызов, в котором сообщалось о мужчине, собиравшемся покончить жизнь самоубийством. По прибытию на вызов мужчина начал угрожать оружием. В ответ полицейские открыли стрельбу и застрелили мужчину.

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