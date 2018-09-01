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На юго-востоке Москвы обнаружен чемодан с телом

Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность потерпевшей

Москва, 1 сентября 2018, 02:57 — REGNUM  Прохожие обнаружили чемодан с телом девушки недалеко от аллеи Кремлевских Курсантов на юго-востоке столицы, заявила старший помощник руководителя Следственного комитете по столице Юлия Иванова агентству «Москва».

По ее словам, тело было обнаружено прохожими недалеко от одного из торговых центров в районе Люблино, девушке на вид 18−25 лет. При визуальном осмотре сотрудники правоохранительных органов не обнаружили видимых телесных повреждений.

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Воронцовском парке столицы было обнаружено тело женщины в чемодане. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронцовском парке Москвы обнаружили тело женщины в чемодане

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