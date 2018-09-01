Суббота, 1 Сентября 2018 года
01:32:34 МСК

Полиция не исключает версию теракта в Амстердаме

Происшествия

Но подробностей не сообщает

Амстердам, 1 сентября 2018, 01:24 — REGNUM  Нападение мужчины с ножом на людей на вокзале в Амстердаме может носить террористический генезис, заявили представители полиции в комментарии для Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

Отмечается, что полиция Нидерландов рассматривает версию теракта как одну из версий произошедшего. Ранее полиция отказывалась давать комментарий насчет наличия террористических мотивом у нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа на центральном железнодорожном вокзале Амстердама неизвестный с ножом напал на прохожих. Преступник ранил трех человек, прежде чем полиция смогла его захватить и арестовать.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение в Амстердаме: подозреваемый ранен полицией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Усиление правых в Европе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить