Полиция не исключает версию теракта в Амстердаме

Амстердам, , 01:24 — REGNUM Нападение мужчины с ножом на людей на вокзале в Амстердаме может носить террористический генезис, заявили представители полиции в комментарии для Нидерландской телерадиовещательной корпорации.

Отмечается, что полиция Нидерландов рассматривает версию теракта как одну из версий произошедшего. Ранее полиция отказывалась давать комментарий насчет наличия террористических мотивом у нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа на центральном железнодорожном вокзале Амстердама неизвестный с ножом напал на прохожих. Преступник ранил трех человек, прежде чем полиция смогла его захватить и арестовать.

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