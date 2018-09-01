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От взрыва, убившего Александра Захарченко, пострадали еще 11 человек

Происшествия

Часть из них остается в тяжелом состоянии

Донецк, 1 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  В результате взрыва, которым был смертельно ранен глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, пострадали еще 11 человек, часть из которых остается в тяжелом состоянии, сообщает 31 августа газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в органах власти ДНР.

В частности, тяжелые ранения получила руководитель молодежной организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка, погиб глава ДНР Александр Захарченко, тяжелые ранения получил министр республиканского правительства Александр Тимофеев.

В ДНР объявлен трехдневный траур. Силовики сообщили, что им удалось задержать несколко подозреваемых.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Украинские войска пришли в движение на линии фронта в Донбассе

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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