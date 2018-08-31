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СМИ: К убийству главы ДНР может быть причастен его исчезнувший охранник

Происшествия

Один из охранников Александра Захарченко пропал сразу после взрыва

СМИ: К убийству главы ДНР может быть причастен его исчезнувший охранник
Пропавший

Донецк, 31 августа 2018, 21:30 — REGNUM  Один из охранников убитого в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко может быть причастен к организации убийства, сообщает 31 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник среди силовиков Донецкой Народной Республики.

По словам источника, один из охранников Александра Захарченко исчез в неизвестном направлении сразу после теракта. Сейчас его ищут.

Ранее советник Захарченко Александр Казаков заявил о задержании нескольких подозреваемых в причастности к убийству главы ДНР. По его словам, это украинские диверсанты и их пособники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в одном из кафе в центре Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник погибшего Захарченко сообщил о задержании подозреваемых

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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