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Советник погибшего Захарченко сообщил о задержании подозреваемых

Происшествия

В Донецкой Народной Республике введено чрезвычайное положение

Советник погибшего Захарченко сообщил о задержании подозреваемых
Ashely Moreno
Задержание

Донецк, 31 августа 2018, 21:10 — REGNUM  Задержаны подозреваемые в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, заявил 31 августа советник погибшего Александр Казаков.

«На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта», — сообщил Александр Казаков в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате террористического акта погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Тем же взрывом был тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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