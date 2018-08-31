Советник погибшего Захарченко сообщил о задержании подозреваемых

Донецк, , 21:10 — REGNUM Задержаны подозреваемые в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, заявил 31 августа советник погибшего Александр Казаков.

«На текущий момент в республике введено чрезвычайное положение, границы закрыты, уже задержаны подозреваемые в совершении этого теракта», — сообщил Александр Казаков в эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате террористического акта погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Тем же взрывом был тяжело ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Читайте развитие сюжета: СМИ: К убийству главы ДНР может быть причастен его исчезнувший охранник