Стали известны подробности убийства Захарченко

Донецк, , 21:09 — REGNUM Советник главы Донецкой Народной Республики Александр Казаков рассказал подробности теракта в Донецке, в результатет которого погиб Александр Захарченко. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 31 августа.

По словам Казакова, взрывное устройство было заложено в кафе «Сепар» заранее. Оно было приведено в действие в тот момент, когда Захарченко входил в кафе.

Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Казаков уточнил, что ранение было несовместимо с жизнью.

Министр по налогам и сборам Александр Тимофеев, который также занимал должность вице-премьера ДНР, получил в результатет взрыва ранения. В тяжелом состоянии он находится в больнице.

Казаков также заявил, что за терактом очевидным образом стоит украинская власть.

Сегодня вечером в Донецке должно состояться экстренное заседание совета министров ДНР. На нем определят, кто будет исполнять обязанности главы республики.