Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ДНР

Донецк, , 20:33 — REGNUM Временно исполнять обязанности главы Донецкой Народной Республики после гибели Александра Захарченко будет один из его заместителей. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 августа, представитель Народного совета ДНР.

По его словам, временно исполняющим обязанности главы республики станет один из заместителей Захарченко — Александр Тимофеев, который был ранен в результате теракта, в котором погиб Захарченко, Екатерина Матющенко или Дмитрий Трапезников.

Представитель Народного совета ДНР напомнил, что согласно статье 62 Конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности назначается заместитель председателя Совета министров (официальное название должности главы республики).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Захарченко был убит в результатет террористического акта в кафе «Сепар», которое расположено в центре Донецка.