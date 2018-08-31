Слуцкий: Убийство Захарченко на совести западных кураторов Киева

Москва, , 20:23 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоят не только власти Украины, но и западные кураторы Киева, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

«Очевидно, что за убийством стоит украинская власть. Это подлое, циничное преступление. Киев использует самые грязные методы, чтобы запугать население Донбасса, сломить его, не выполняя при этом никаких своих политических обязательств по нормализации ситуации», — сказал Слуцкий.

«Убийство Захарченко также на совести западных кураторов Киева. Именно с их молчаливого согласия украинская власть совершает все свои преступные деяния», — отметил также депутат.

Он считает, что теракт, в результате которого погиб Захарченко, на руку только тем, кто выступает против мирного решения конфликта на юго-востоке Украины.

Слуцкий выразил уверенность в том, что «благородное дело Александра по защите жителей Донбасса будет продолжено».