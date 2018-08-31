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Клинцевич: С Захарченко Киев мог договориться

Происшествия

В Донецке убит глава ДНР

Москва, 31 августа 2018, 20:16 — REGNUM  В Совфеде не допускают мысли о том, что Киев сошел с ума — убить главу ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

«Не хотелось бы думать, что Киев совсем сошел с ума — убить человека, с которым можно было как-то договариваться, — это вообще за пределами разумного. Тем не менее я этого не исключаю», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Но и другой вариант, по мнению сенатора, ничем не лучше.

«Получается, о чём мы уже тысячу раз предупреждали, центральная власть уже совершенно не контролирует ситуацию. В стране правит бал откровенная националистическая банда», — сказал он.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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