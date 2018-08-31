Въезд и выезд из Донецка закрыты из-за теракта

Донецк, , 19:59 — REGNUM После теракта, в результате которого был убит глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, Донецк закрыт для въезда и выезда, сообщает 31 августа оперативное командование ДНР.

Эти меры вызваны оперативной необходимостью и связаны с расследованием по факту террористического акта. По информации командования ДНР, обстановка на линии соприкосновения на данный момент спокойная.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате взрыва в одном из ресторанов Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Инцидент квалифицирован как террористический акт, устроенный в интересах властей Украины.