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Миронов верит в возмездие убийцам Захарченко

Происшествия

Убит глава ДНР

Миронов верит в возмездие убийцам Захарченко
Andrew Butko
Александр Захарченко

Москва, 31 августа 2018, 19:33 — REGNUM  Убийство Александра Захарченко не останется без ответа, уверен лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Этот вызов не останется без ответа! Террористов и тех, кто послал их на преступление, обязательно найдет возмездие», — отметил депутат Госдумы.

Он глубоко возмущен наглым терактом в Донецке.

«Убийство Александра Захарченко — это вызов всем, кто выступает за мир в Донбассе, за благополучие граждан ДНР, за лучшее будущее молодой республики», — указал он.

Миронов выразил глубокие соболезнования родным, близким, соратникам Александра Захарченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Захарченко убит взрывом в кафе в Донецке.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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