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В Казахстане задержали двух женщин за хранение 1,5 кг героина

Происшествия

Сотрудники полиции изъяли в гараже одной из женщин 1,307 кг героина

В Казахстане задержали двух женщин за хранение 1,5 кг героина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наркотики

Кустанай, Казахстан, 31 августа 2018, 20:04 — REGNUM  В Кустанайской области полицейские задержали двух женщин за хранение наркотиков, сообщает 31 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на областной департамент внутренних дел (ДВД).

Сотрудники ДВД изъяли в гараже одной из женщин 1,307 кг героина. В квартире второй 58-летней подозреваемой было обнаружено 119 граммов героина. Старший сын женщины уже отбывает наказание за сбыт наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кустанайской области признал вину 60-летней местной жительницы в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

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