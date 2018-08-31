Взрыв, от которого погиб Александр Захарченко, в ДНР считают терактом

Донецк, , 19:04 — REGNUM Взрыв в центре Донецка, от которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, является террористическим актом, сообщает 31 августа агентство ДАН со ссылкой на представителя республиканской администрации.

«К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются», — цитирует агентство его заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа власти ДНР подтвердили факт гибели Александра Захарченко при взрыве в ресторане в центре Донецка.

Ранее СМИ сообщили о задержании нескольких подозреваемых.

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