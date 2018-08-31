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СМИ: Задержаны подозреваемые в покушении на Александра Захарченко

Происшествия

Глава ДНР получил смертельное ранение при взрыве в одном из ресторанов Донецка

СМИ: Задержаны подозреваемые в покушении на Александра Захарченко
Andrew Butko
Захарченко Александр Владимирович

Донецк, 31 августа 2018, 18:53 — REGNUM  Сотрудниками правоохранительных органов Донецкой Народной Республики задержаны подозреваемые в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, сообщает 31 августа агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах республики.

По информации агентства, задержаны украинские диверсанты и лица, подозреваемые в пособничестве им.

Уточняется, что они были задержаны в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

Кроме того, источник подтвердил агентству, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане «Сепар». Кроме того, ранение получил министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, который сейчас госпитализирован.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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