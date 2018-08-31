СМИ: В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Донецк, , 18:35 — REGNUM В результате взрыва в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко, сообщает 31 августа ТАСС со ссылкой на неназванный источник среди силовиков народной республики.

По предварительным данным, взрыв прогремел в ресторане «Сепар», расположенном в центре города, когда Александр Захарченко находился там.

Глава Донецкой народной республики получил смертельное ранение, от которого скончался.

Официальных подтверждений пока не поступало.

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