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В Севастополе требуют ввести режим ЧС из-за оползня

Происшествия

Депутат ГД РФ предупреждает о возможных жертвах и разрушениях на Северной стороне города

Севастополь, 31 августа 2018, 17:55 — REGNUM  На Северной стороне Севастополя необходимо срочно вводить режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы оползня, чтобы не допустить новых разрушений и жертв. Об этом 31 августа журналистам заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Для реализации плана, который наметило правительство Севастополя, необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно приступить к работам. Городским службам нужно обеспечить безопасность жителей и охрану территории в районе оползня хотя бы до окончания курортного сезона, чтобы минимизировать риск попадания под обвалы людей. Если, не дай бог, там погибнут люди, режим ЧС будет введён, но будет поздно», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, он уже обратился к губернатору города Дмитрию Овсянникову и министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву с просьбой ввести режим ЧС.

Напомним, в июле в МЧС по Севастополю сообщили, что оползень на Северной стороне Севастополя распространился на 800 м вдоль берега и на 100 метров в глубину, захватив площадь 33 частных землевладений в двух садовых товариществах.

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Оползни, лавины, сели
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