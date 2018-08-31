В Севастополе требуют ввести режим ЧС из-за оползня

Севастополь, , 17:55 — REGNUM На Северной стороне Севастополя необходимо срочно вводить режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы оползня, чтобы не допустить новых разрушений и жертв. Об этом 31 августа журналистам заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Для реализации плана, который наметило правительство Севастополя, необходимо объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно приступить к работам. Городским службам нужно обеспечить безопасность жителей и охрану территории в районе оползня хотя бы до окончания курортного сезона, чтобы минимизировать риск попадания под обвалы людей. Если, не дай бог, там погибнут люди, режим ЧС будет введён, но будет поздно», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, он уже обратился к губернатору города Дмитрию Овсянникову и министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву с просьбой ввести режим ЧС.

Напомним, в июле в МЧС по Севастополю сообщили, что оползень на Северной стороне Севастополя распространился на 800 м вдоль берега и на 100 метров в глубину, захватив площадь 33 частных землевладений в двух садовых товариществах.