В Югре проверят прокурора на законность приобретения жилья

Нефтеюганск, Югра, , 17:52 — REGNUM Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проверяет информацию о возможных нарушениях при приобретении нефтеюганским межрайонным прокурором квартиры на льготных условиях. Несколько уральских изданий утверждают, что руководителю надзорного ведомства якобы продали муниципальное жильё после изменения городского документа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В местных СМИ сообщается, что в 2011 году прокурор получил от муниципалитета в аренду трёхкомнатную квартиру в 16-м микрорайоне Нефтеюганска. В 2015 году руководитель надзорного ведомства заявил о желании приобрести данное жильё.

Муниципальные власти предложили ему выкупить квартиру с рассрочкой на год с учетом ставки рефинансирования Центробанка России. Предложение жилищной комиссии прокурора не устроило. Тогда, чтобы ему угодить, депутаты думы Нефтеюганска вынесли решение о внесении изменений в порядок формирования, управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города. В итоге прокурор получил рассрочку на выкуп квартиры на 15 лет без процентной ставки.

Напомним, что это уже второе скандальное разбирательство в Югре в 2018 году, где фигурирует прокурор. Ранее коллеги проверяли информацию о поведении прокурора Мегиона. Его соседка обвинила в избиении её самой и в нанесении травмы младенцу. Однако изложенные в заявлении гражданки факты не подтвердились.

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