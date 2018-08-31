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Под Алма-Атой произошло землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия

Землетрясение было зарегистрировано 31 августа в 18 часов 21 минуту

Алма-Ата, Казахстан, 31 августа 2018, 17:26 — REGNUM  В 53 км к юго-востоку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 31 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки Казахстана».

Землетрясение было зарегистрировано 31 августа в 18 часов 21 минуту по местному времени (15 часов 21 минуту по московскому времени). Глубина очага — 15 км. В экстренных службах сообщили, что заявлений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4 в 62 км от Алма-Аты было зарегистрировано 30 августа.

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