Под Алма-Атой произошло землетрясение магнитудой 5,2

Алма-Ата, Казахстан, , 17:26 — REGNUM В 53 км к юго-востоку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 31 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки Казахстана».

Землетрясение было зарегистрировано 31 августа в 18 часов 21 минуту по местному времени (15 часов 21 минуту по московскому времени). Глубина очага — 15 км. В экстренных службах сообщили, что заявлений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4 в 62 км от Алма-Аты было зарегистрировано 30 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В 60 км от Алма-Аты произошло землетрясение