В Уфе на пятилетнюю девочку рухнул потолок: ребенок погиб

Уфа, , 15:56 — REGNUM В Башкирии проводится доследственная проверка по факту обрушения потолка на пятилетнего ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По версии следователей, инцидент произошел около 6 утра в частном доме на территории Ленинского района Уфы. Девочка получила телесные повреждения в результате обрушения потолочного перекрытия. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу.

«Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, также будут проверены жилищно-бытовые условия проживания семьи погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ленинградской области в июне текущего года на детей, которые плавали в бассейне, обрушилось несколько кирпичей с потолка. Двое детей получили травмы различной степени тяжести.