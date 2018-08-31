В Югре расследуют убийство директора управляющей компании

Нижневартовск, Югра, , 15:59 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) устанавливаются причины гибели директора местной управляющей компании «Ладья» Романа Чайковского. Его обнаружили с прострелянной головой в районе Голубого озера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Мужчина пропал в середине июня 2018 года. По словам близких, он уехал с другом на рыбалку. Затем ему внезапно позвонили, он сообщил товарищу, что отъеден, но скоро вернётся. С того момента его никто не видел.

Романа Чайковского разыскивали с помощью полиции и волонтёров. Как сообщают местные СМИ, его тело, с прострелянной головой, растерзанное собаками, обнаружил грибник. Родственники смогли опознать его только по одежде. Поэтому помимо судебной экспертизы назначена ещё и генетическая.

Как сообщает СКР по ХМАО, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Устанавливается круг подозреваемых.

На сайте управляющей компании «Ладья» сообщается, что прощание с Романом Чайковским состоится 3 сентября 2018 года в ритуальном зале.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — пишут коллеги погибшего.