В Ростовской области задержан сын бывшего прокурора

Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростовской области полиция задержала Сергея Б. — сына бывшего азовского прокурора. Судя по распространённой в интернете видеозаписи, операция по задержанию прошла в одном из местных кафе.

Уточняется, что Сергей Б. был местным «криминальным авторитетом» и кошмарил бизнесменов. Задержан он за вымогательство. Близкий родственник бывшего прокурора требовал 600 тыс. рублей за крышевание, сообщает Telegram-канал Mash.

Стоит отметить, что в 2013 году издание «Южный федеральный» сообщало о том, что в отношении Сергея Б. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. «а» ст. 116 УК РФ («Побои»). Чем закончилось расследование, не уточняется.

Отец задержанного — Михаил Б. — работал в органах прокуратуры с 1976 по 2009 годы. Ранее работал прокурором Семикаракорского района, а затем занял аналогичную должность в Азовской межрайонной прокуратуре.