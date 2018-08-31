Нападение в Амстердаме: подозреваемый ранен полицией

Амстердам, , 15:36 — REGNUM Правоохранительные органы Нидерландов ранили нападавшего на прохожих людей на железнодорожном вокзале города Амстердам, сообщает 31 августа Reuters.

Злоумышленник ранил трех человек, прежде, чем был ранен и захвачен полицией. Он доставлен в отделение ближайшей больницы, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники правопорядка не уточняют стоит ли относить преступление к террористическому акту.

Напомним, ранее аналогичное преступление было совершено во Франции, в коммуне Трапп недалеко от Парижа. В ходе нападения погибли два человека, один получил ранение.

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